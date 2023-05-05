Незадолго до коронации: в США захотели свергнуть Карла III

Церемонию назвали "грандиозной прощальной вечеринкой"

В субботу, 6 мая, после долгого ожидания Карл III официально вступит в должность короля Великобритании. Громкое событие сопряжено со скандалом, поскольку на него собираются потратить 100 млн долларов при рекордном кризисом со стоимостью жизни в стране. На это обратило внимание издание Bloomberg.

Обозреватель Панкадж Мишра заявил, что в текущей ситуации страна, ранее вызывавшая восхищени, теперь стала предметом для международной насмешки. На это указывает отказ от визита Британии президента США Джо Байдена и других официальных лиц.

Сейчас порядка 64% британцев не задумываются о предстоящей коронации, и около половины считают, что монархия в стране должна быть свергнута. Дополнительно поддержка Карла начала снижаться во всех государствах, где его считают главой.

"Величайшей услугой Его Величества для своего королевства будет упразднение его помпезной должности. Дорогостоящая нелепая коронация может быть оправдана, по крайней мере, в его собственном сознании, как последняя индульгенция в своем роде – грандиозная прощальная вечеринка",

– подытожил журналист.