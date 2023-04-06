"Непатриотично высказался": россияне отомстили рэперу Басте

"Непатриотично высказался": россияне отомстили рэперу Басте
Баста. Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На артиста ополчились после скандального интервью

Знаменитый российский рэпер Василий Вакуленко, известный широкой публике под псевдонимом Баста, пользуется огромной популярностью в нашей стране. Однако одно неосторожное высказывание привело к тому, что многие россияне ополчились против артиста.

Стоит отметить, что рэпер уже получил всероссийское признание. Вакуленко часто мелькает на федеральных каналах и является одним из давних наставников на популярном музыкальном шоу "Голос". Однако несколько слов заставили россиян пересмотреть свое отношение к Басте.

Так, жители Ставрополя требуют у Минкульта края отменить концерт артиста. Он должен состояться 8 июня на центральном стадионе города. Эксперты министерства подтвердили многочисленные обращения от активистов, однако пока не приняли решение по концерту.

По некоторым данным, россияне стали мстить Басте после того, как он позволил себе несколько "непатриотических высказываний" в интервью с Анастасией Ивлеевой. Свою политическую позицию он обозначил странной фразой "смотрим кино дальше". Также Вакуленко объявил, что собирался покинуть Россию, однако его отговорила жена.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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