"Абьюз": Гагарина насмерть разругалась с Бастой на "Голосе"

"Абьюз": Гагарина насмерть разругалась с Бастой на "Голосе"
Полина Гагарина. Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Певица устроила перепалку из-за участника проекта, которого не смогла взять к себе в команду

Новый выпуск "Голоса" пока запомнился не только музыкальными талантами их исполнением, но и поведением наставников, которое раз от раза становится все необъяснимее. 

Полина Гагарина, привыкшая к вниманию, недовольна желанием многих конкурсантов попасть в команду к Басте или Владимиру Преснякову. Полина уверена, что относятся к ней предвзято и то и дело норовят поиздеваться. Общаясь с милой семейной парой – Даниилом Брантом и Юлией – Гагарина пыталась склонить солистов выбрать ее команду. И тут, как назло, вмешались Баста с Антоном Беляевым.

"Вы так общаетесь, может, созвонились бы как-то вечером, поговорили друг с другом, а?" – зло выпалила Гагарина.

В ответ Баста сообщил, что так устает с коллегой, что буквально созванивается с тем и молчит в трубку. К слову, у Преснякова, который пожелал утихомирить всех, ничего не вышло.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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