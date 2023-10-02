В России или Израиле: что известно о подготовке похорон Пугачевой

В России или Израиле: что известно о подготовке похорон Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Genrietta Peryan / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артистка уже готовится к церемонии

Весной этого года Алла Пугачева отметила 74-й день рождения. Многие в таком почетном возрасте уже подводят итоги прожитых лет и задумываются о том, как их будут провожать в последний путь. Вероятно, подобные мысли время от времени посещают и Примадонну. Хотя она, очевидно, как никогда счастлива последние несколько лет.

Не секрет, что сейчас жизнь артистки бьет ключом. Молодой муж и дети буквально подарили певице вторую молодость. Разумеется, это состояние отражается и на внешнем виде знаменитости. Многие поклонники практически перестали узнавать Аллу Борисовну, ведь она заметно похорошела и помолодела внешне. Но как бы бодра и весела звезда ни была сегодня, она не забывает о неизбежном.

Пугачева отдает себе отчет в том, что рано или поздно она покинет этот мир. Поэтому готовиться к своим будущим похоронам артистка начала еще несколько лет назад. В 2020-м году стало известно, что Алла Борисовна приобрела себе участок на кладбище. В тот момент певица еще жила в Москве, поэтому и похороненной хотела быть там же.

Сообщалось, что звезда выбрала место погребения на Кузьминском кладбище, где упокоился ее брат. Более того, по слухам, Пугачева решила построить на купленной земле семейный склеп и даже наняла специалистов. Впрочем, с того момента прошло уже несколько лет, и за это время многое изменилось.

С недавних пор певица обосновалась в Израиле и перестала появляться в России. Теперь поклонники переживают, что Алла Борисовна может выбрать другое место для своего последнего пристанища. К тому же, беспокойство публики возникло не на пустом месте. В прошлом году "Утро.ру" писало о том, что Пугачева и ее муж, по слухам, могут упокоиться не на родине. Как сообщалось, певица приобрела два места на элитном израильском кладбище, которое очень популярно среди местных богачей и звезд. Поэтому есть основания полагать, что артистка изменила свое решение.

Фоторепортаж
Пугачева напугала народ новым имиджем
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Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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