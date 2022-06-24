По слухам, в России они последний покой не найдут

Алла Пугачева приобрела два места на элитном кладбище в Израиле. Об этом сообщает журналистка Алена Жигалова в своем Telegram.

Участок расположен на древнееврейском захоронении в Кесарии и предусмотрено для двоих человек. Кладбище очень популярно среди богатых местных жителей и знаменитостей, поскольку считается, что именно оттуда начнется светопреставление и Страшный суд.

Подтверждений, что Примадонна действительно решилась на такой шаг нет. Ранее она сообщала, что планирует вернуться в Россию осенью.

До этого, как сообщали СМИ, артистка хотела быть похороненой на Кузьминском кладбище рядом с братом – там она предварительно купила место несколько лет назад.

При этом у Максима Галкина в Израиле похоронена мать.