Названо новое место вероятных похорон Пугачевой и Галкина

Названо новое место вероятных похорон Пугачевой и Галкина
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
По слухам, в России они последний покой не найдут

Алла Пугачева приобрела два места на элитном кладбище в Израиле. Об этом сообщает журналистка Алена Жигалова в своем Telegram. 

Участок расположен на древнееврейском захоронении в Кесарии и предусмотрено для двоих человек. Кладбище очень популярно среди богатых местных жителей и знаменитостей, поскольку считается, что именно оттуда начнется светопреставление и Страшный суд. 

Подтверждений, что Примадонна действительно решилась на такой шаг нет. Ранее она сообщала, что планирует вернуться в Россию осенью. 

До этого, как сообщали СМИ, артистка хотела быть похороненой на Кузьминском кладбище рядом с братом – там она предварительно купила место несколько лет назад. 

При этом у Максима Галкина в Израиле похоронена мать.

Источник: Telegram • Требует проверки
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