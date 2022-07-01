У знаменитости подозревают серьезный недуг

Слухи о покупке места на элитном израильском кладбище являются тревожным сигналом, особенно на фоне последних снимков Аллы Пугачевой, считает журналист Денис Сорокин. Его слова передает Blitz.Center.

Он заявил, что тщательно изучил все последние фотографии певицы и пришел к неутешительному выводу, что ее состояние здоровья оставляет желать лучшего. Журналист уверен, что артистка тщательно скрывает сведения о своей тяжелой болезни.

"Она прям очень тощая, как Кощей Бессмертный стала. Она никогда такой не была",– заявил он.

Незадолго до отъезда в Израиль Максим Галкин показывал кадры из совместной с Пугачевой спальни – в тот момент артистка сидела на кресле возле кофейного столика, который доверху был забит лекарствами.

Сама Алла Борисовна, объясняя отъезд из России, заявляла, что отправилась в Израиль на лечение – в Кесарии находится клиника, в которой артистка ежегодно проходит обследование.