Розенбаум впервые оценил спешный побег Пугачевой из России

Розенбаум впервые оценил спешный побег Пугачевой из России
Александр Розенбаум. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец недавно имел беседу с артисткой

После того, как примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми покинула территорию нашей страны и обосновалась в Израиле, многие россияне резко изменили свое отношение к звездной чете. Титан российского шоу-бизнеса Александр Розенбаум также решил высказаться по поводу поступка Аллы Борисовны.

Знаменитый композитор и исполнитель побывал в гостях у Ксении Собчак и откровенно ответил на каверзные вопросы журналистки. Розенбаум не стал скрывать, что несмотря ни на что, продолжает с большой теплотой относиться к Пугачевой.

Александр не верит, что исполнительница хитов "Сильная женщина", "Арлекино", "Миллион алых роз" является предательницей Родины. Розенбаум подчеркнул, что продолжает контакты с Пугачевой и даже недавно беседовал с ней по телефону. Александр считает Аллу своим "любимым человеком" и запрещает себе обсуждать ее решения.

Также с большим уважением Розенбаум относится к певцу Андрею Макаревичу, который позволял себе весьма резкие заявления в адрес жителей России. Александр подчеркнул, что никогда не стал бы поступать, как Андрей, однако предателем его не считает и осуждать тоже не собирается.

Источник: Осторожно, Собчак! ✓ Надежный источник
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