Пугачева стала жертвой западных санкций

Пугачева стала жертвой западных санкций
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российская компания артистки переживает не лучшие времена

Бизнес Аллы Пугачевой в России попал под западные санкции. Об этом сообщает РИА ФАН.

Речь идет о компании "АБП", которая, согласно официальной выписке из реестра, занимается радиовещательной деятельностью. Западные страны полагают, что любые организации в России в подобной области ведут пропаганду, поэтому санкции были наложены на почти на все фирмы в данной отрасли. 

В отношении компании Пугачевой, по данным издания, теперь действуют ограничения на импорт, экспорт, а также другие торговые операции. 

При этом бизнес Примадонны в последние три года идет на спад. Если в 2019 он принес ей более 70 млн рублей прибыли, то уже в следующем – только 10. Доходы за 2021 составили 3,2 млн рублей, и, как полагают, журналисты, организация близка к ликвидации. Других фирм, зарегистрированных на Пугачеву, в России нет.

Ранее без российского бизнеса остался Максим Галкин. Он закрыл свою рекламную компанию из-за убытков.

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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