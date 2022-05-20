Галкин лишился бизнеса в России

Галкин лишился бизнеса в России
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист уверяет, что политических причин в этом нет

Рекламный бизнес Максима Галкина решили ликвидировать. Заявление попало в Федеральную налоговую службу еще 17 мая, вступить в силу оно должно 25 числа. Артист, объясняя произошедшее, уверяет, что политического подтекста в этом нет, передает РБК. 

Агентство "МГ Лаб" Галкин открыл еще в январе 2020 года. Компания могла заниматься рекламой, производить кино и музыку. В год открытия она принесла артисту 3 млн рублей прибыли, в следующем – ноль, а после ушла в убыток на 2 млн рублей. Из-за этого, уверяет Галкин, фирму было принято закрыть.

"Это было связано еще с отсутствием деятельности в период пандемии. Ну и, соответственно, сейчас", – пояснил он.

После высказывания Максима Галкина о российской спецоперации на Украине его убрали из эфира федеральных каналов, а концерты по стране стали отменять. Тем не менее, без доходов артист не остался – почти все билеты на его концерты в Израиле, где сейчас он находится с семьей, были распроданы. Пришлось организовывать дополнительное выступление, попасть на которое уже также нельзя – в свободном доступе билетов нет.

Источник: РБК
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