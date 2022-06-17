Пара может не возвращаться, говорят местные

Десятки (если не сотни) звезд успели высказаться вдоль и поперек по поводу уехавших за лучшей жизнью в Израиль Аллы Пугачевой и Максима Галкина – за три месяца воды утекло, а разговоры до сих пор ходят. Кто-то ругает пару на чем свет стоит, остальные пытаются оправдать. А точнее сказать могут те, кто знает звезд не один год – например, соседи.

Жители деревни Грязь, соседствовавшие с парой, выражают возмущение поведением звезд. Одна из женщин и вовсе заявила, что Галкин обругал Родину, на которой жил припеваючи, а затем предал ее.

"Я думаю, что это неправильно и вовсе не красиво", – говорит первая.

Вторая же заявляет, что комика деревня уже и не ждет. Мол, пусть и не возвращается домой – скатертью дорога. Правда, есть и те, кто отзывается о звездном шоумене с положительной стороны, заявляя, что Максим никогда никому не мешал жить и относился к соседям с уважением.

А не так давно стало известно, что бизнес Аллы Борисовны попал под санкционные меры со стороны Запада.