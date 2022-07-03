Артистка диктует организаторам свои условия

Продююсер Сергей Лавров рассказал, что прокатчики давно перестали звать Аллу Пугачеву, чтобы провести концерт. В беседе с порталом ProZvezd он рассказал, что певица закатила за свое выступление нереальный ценник, поскольку может себе это позволить по статусу.

Он отмечает, что давать концерты в ее возрасте уже не самая лучшая идея. При этом она может позволить себе жить безбедно до окончания своих дней – любой канал с удовольствием заплатит ей любые деньги, лишь бы она пооткровенничала у них в эфире.

При этом организаторы концертов давно отказались от идеи заманить Пугачеву на выступление – за те деньги, которые она требует, им готовить выступление невыгодно.

"Она назвала сумму в 350 тысяч евро и ждет. Если кто и согласится ее взять за эти деньги, она будет выдвигать свои условия", – рассказал Лавров.

Продюсер считает, что в этом и заключается величие артистки – она может предъявить, что автомобиль должен подъехать прямо к поезду и он туда подъедет. Сейчас Пугачева находится в таком положении, что может позволить себе выставить огромнный ценник на выступление, за который будет готова оторваться от семьи, или вовсе не выходить на сцену, если никто не готов заплатить таких денег.