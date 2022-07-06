Супругам может предстоять разлука из-за решения артистки

Скандал, который разгорелся на фоне отъезда семейства Пугачевой и Галкина, а позже резких заявлений юмориста о спецоперации грозит сказаться на отношениях между супругами. Журналист Георгий Иващенко считает, что семье Примадонны предстоят тяжелые времена, передает Blitz.Center.

Ранее певица заявляла, что собирается вернуться в Россию перед началом нового учебного года у двойняшек. Будет ли с ней Максим Галкин не говорила.

По слухам, на артиста подали заявление в СК с требованием проверить его высказывания о российских войсках на предмет дискредитации. Если состав преступления подтвердится, то ему может грозить уголовное дело в России.

Иващенко считает, что на этом фоне юморист вряд ли сможет проследовать на родину за супругой.

"Скорее всего, Пугачева будет ездить к нему, например, раз в две недели. И будут они видеться на нейтральной территории", – заявил он.

Не исключено, что отношения на расстоянии могут плохо сказаться на всей семье артистов.