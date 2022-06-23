Житель Ростова-на-Дону подал на артиста жалобу

В Следственный комитет России поступило обращение от блогера Гаспара Авакяна, который полагает, что Максим Галкин в своих апрельских заявлениях о попадании ракеты в жилой дом в Одессе оскорбляет его чувство патриотизма. Об этом сообщает News.ru.

В беседе с журналистами он заявил, что ролик попался ему на глаза случайно – после этого он в течение десяти секунд принял решение, что на артиста нужно подать жалобу в полицию. Сперва он пожаловался в ГУ МВД по Ростовской области, где выявили состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207.3 УК РФ. Затем обращение передали в СК для рассмотрения.

По данным издания, сам блогер занимается независимыми расследованиями, в том числе и в отношении деятельности правоохранителей. Во время подготовки одного из таких роликов его обвинили в вымогательстве денег у полицейских и осудили на 2,5 года колонии, из которой он вышел не так давно.

Авакян полагает, что в отношении Галкина решение должен принимать суд. По указанной статье предусмотрен срок до трех лет лишения свободы, напомнил он.

Журналисты поинтересовались, не являются ли заявления артиста – выражением свободы слова, на что блогер в корне не согласился.

"Свобода слова не должна никак затрагивать чувства верующих и непосредственно мои чувства патриотизма. Потому что я патриот своей страны", – пояснил он.

Мужчина полагает, что высказывания Максима Галкина должны повлечь за собой последствия, и СК возбудит против него дело.