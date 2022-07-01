Улетевшая в Европу Пугачева бросила Галкина одного в Израиле

Улетевшая в Европу Пугачева бросила Галкина одного в Израиле
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/www.globallookpress.com
Почему звездный шоумен не рядом с семьей - непонятно

Звезда российской сцены Алла Пугачева спустя несколько месяцев решила покинуть Израиль – по некоторым данным, прославленная исполинительница отправилась в любимую Юрмалу вместе с детьми Лизой и Гарри.

Журналисты пишут, что звездное семейство в неполном составе заметили у одного из городских пляжей – там Примадонна гуляла с наследниками без Максима Галкина. 

Почему шоумена не было рядом с семьей – непонятно. Да и неизвестна цель поездки Примадонны в Юрмалу. Хотя у Максима график весьма плотный – он колесит по Израилю и выступает перед русскоязычной публикой, развлекая людей остротами и политическими шутками.

Однако СМИ пишут, что у Максима пройдут юрмальские концерты с начале августа. Да и сама Алла, вспомнилось многим, обещала вернуться домой к началу учебного года своих детей.

А не так давно журналист Денис Сорокин выдал не менее интересные подробности по поводу Примадонны: якобы та нацелилась купить себе место в одном из элитных израильских кладбищ.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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