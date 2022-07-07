Примадонна могла заболеть из-за переживаний за Родину

Художник Никас Сафронов считает, что осуждать Аллу Пугачеву за отъезд из России в трудные для страны времена не стоит. Знаменитость, по его словам, является человеком крайне тонкой душевной организации и могла попросту не выдержать навалившегося стресса.

Он отметил, что Алла Борисовна сильно переживает за все, что происходит на родине. На этом фоне она могла подорвать свое здоровье или совершить какую-то оплошность. Такое происходит, когда человек воспринимает все близко к сердцу.

"Я думаю, что она могла и заболеть от переживаний", – заявил художник.

В беседе с "Пятым каналом" он указал, что лезть в личную жизнь других людей не любит, поэтому о состоянии артистки до отъезда ничего не знал. При этом, полагает Сафронов, предать Россию певица не могла – она любит свою страну и состоялась как профессионал именно на родине.

Сейчас Алла Пугачева находится в Юрмале, куда, по слухам, приехала, чтобы встретиться со своей подругой Лаймой Вайкуле. Анонимные источники сообщают, что латвийская певица сейчас в крайне тяжелом состоянии и избегает публики, поскольку у нее начался рецидив онкологического заболевания.