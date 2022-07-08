Недвижимость артистка переписала еще несколько лет назад

Первую квартиру Аллы Пугачевой на Тверской знаменитость всегда считала культовым местом.Там росла ее первая дочь, проходили встречи со знаменитостями, писались песни и снимались фильмы. Она получила жилье еще 1980 году от "Мосфильма", прожив там до середины девяностых.

Как пишет "Комсомольская правда", изначально жилье состояло из четырех комнат, однако Пугачева решила расширить его до 170 квадратов, выкупив соседнюю однушку. Около десяти лет назад она даже планировала сдавать ее в аренду за 220 тысяч рублей, но объявление быстро сняли, когда стало известно, что это бывшее жилье Примадонны.

С тех пор о том, что стало с квартирой не было ничего известно. Ходили слухи, что жилье может быть давно продано. В действительности, сообщают журналисты, у нее недвижимости и правда появился новый владелец, однако артистка решила переписать ее на собственную дочь.

По данным СМИ, Пугачева избавилась от половины собственности в пользу Орбакайте еще в 2014 году. Сейчас Кристина является единственной собственницей элитного жилья в центре Москвы по ориентировочной стоимости 150 млн рублей.