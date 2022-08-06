Устройство благоприятно влияет на весь организм

Накануне появились новости, что Алла Пугачева приобрела себе барокамеру за три миллиона рублей, которую не может забрать последние несколько месяцев из-за постоянных разъездов. Специалист в отрасли по продаже подобных устройств Евгений Никольский рассказал, при каких недугах может оно использоваться.

Эксперт отметил, что барокамеры обладают хорошим восстановительным для организма эффектом. Один час сна внутри них может заменить три или даже четыре часа сна, проведенных в обычных условиях. Также, по словам Никольского, они в разы улучшают любой эффект от оздоровительных программ.

"Баротерапию назначают при неврологии, травматологии, сахарном диабете", – отметил он в беседе с "Пятым каналом".

При этом такие камеры запрещается использовать при эпилепсии и людям, у которых установлен кардиостимулятор.

По данным СМИ, Пугачева приобрела барокамеру пока находилась в Кесарии и заказала доставку в Израиль. Однако в какой-то момент ее менеджер перестала брать трубки, в итоге полностью оплаченная капсула до сих пор ждет свою владелицу на складе.