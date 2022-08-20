Появились доказательства возвращения семейства Пугачевой в Россию

Появились доказательства возвращения семейства Пугачевой в Россию
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юморис запланировал несколько перерывов в концертной программе

Дети Пугачевой и Галкина готовятся пойти в подмосковную школу с 1 сентября – родители уже полностью оплатили их обучение в Первой Московской Гимназии, что может являться доказательством возвращения семейства из-за рубежа к осени, передает "Дни.ру". 

Годовое обучение в учебном заведении стоит 1,68 млн рублей за ребенка, однако, как пояснили в школе, семьям с двумя или более детьми предоставляют скидку в размере 10% в том случае, если была проведена оплата за все единовременно Таким образом, Галкин и Пугачева уже потратили на гимназию для Лизы и Гарри 3,192 млн рублей. 

В школе для детей предусмотрено углубленное изучение предметов, на каждого составляют индивидуальный учебный план, английский они учат по программе спецшкол. 

Певица еще в начале лета говорила, что вернется вместе с детьми перед началом учебного сезона, однако неизвестно, будет ли вместе с ней супруг. Сейчас у Максима Галкина расписан тур до апреля 2023 года – российских городов в перечне нет. В сентябре у артиста пройдут концерты в Сиднее, Мельбурне, Окленде и Праге, большой перерыв в программе намечен с 8 по 23 сентября, а также с конца октября до марта следующего года. 

Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Озвучены три сценария вмешательства войск США в конфликт на Украине

Ситуация вокруг Незалежной обостряется

"На мясо и шкурку": Кадыров высказался о кровной мести Зеленскому

Глава Чечни описал перспективы лидера Украины

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей