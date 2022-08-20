Юморис запланировал несколько перерывов в концертной программе

Дети Пугачевой и Галкина готовятся пойти в подмосковную школу с 1 сентября – родители уже полностью оплатили их обучение в Первой Московской Гимназии, что может являться доказательством возвращения семейства из-за рубежа к осени, передает "Дни.ру".

Годовое обучение в учебном заведении стоит 1,68 млн рублей за ребенка, однако, как пояснили в школе, семьям с двумя или более детьми предоставляют скидку в размере 10% в том случае, если была проведена оплата за все единовременно Таким образом, Галкин и Пугачева уже потратили на гимназию для Лизы и Гарри 3,192 млн рублей.

В школе для детей предусмотрено углубленное изучение предметов, на каждого составляют индивидуальный учебный план, английский они учат по программе спецшкол.

Певица еще в начале лета говорила, что вернется вместе с детьми перед началом учебного сезона, однако неизвестно, будет ли вместе с ней супруг. Сейчас у Максима Галкина расписан тур до апреля 2023 года – российских городов в перечне нет. В сентябре у артиста пройдут концерты в Сиднее, Мельбурне, Окленде и Праге, большой перерыв в программе намечен с 8 по 23 сентября, а также с конца октября до марта следующего года.