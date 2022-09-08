"Ее достали": друг объяснил агрессивную выходку Пугачевой

"Ее достали": друг объяснил агрессивную выходку Пугачевой
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Обычно Примадонна отвечает обидчикам лишь на словах

Знакомый Аллы Пугачевой художник Никас Сафронов объяснил, с чем может быть связано эмоциональное заявление певицы о желании "набить кое-кому морду". Он полагает, что несвойственное поведение у артистки появилось из-за провокаций. 

Сафронов отметил, что не представляет, насколько нужно было достать Пугачеву, чтобы она сказала такое. Обычно артистка относится ко всем обсуждениям своей фигуры философски, не обращает на них особого внимания. Даже на бывшего мужа не была в обиде, что он стал рассказывать личные истории их совместной жизни. 

"На самом деле Алла Борисовна, если ее достали, имеет право "набить морду" – в смысле "дать отпор" – кому угодно", – поделился он.

Тем не менее, художник полагает, что совершать злых поступков певица не будет. "Пенделя" она может дать, но скорее словестно, поскольку недоброжилателям нужно отвечать. Хотя порой таким людям и хочется врезать по морде. 

До этого телеведущий Владимир Соловьев вышел в эфир с разбитым лицом – многие в Сети предположили, что именно он является тем самым обидчиком, из-за которого так разозлилась Алла Пугачева. Пока артистки не было в России он резко высказывался в адрес ее семейства. 

Источник: ProZvezd ✓ Надежный источник
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