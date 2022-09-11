Светится от счастья: оставшаяся без мужа Пугачева вышла в свет с новым мужчиной

Светится от счастья: оставшаяся без мужа Пугачева вышла в свет с новым мужчиной
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица проводит с ним много времени и даже познакомила с детьми

День города Алла Пугачева вместе с двойняшками Лизой и Гарри решила встретить в самом центре столицы – знаменитость вышла на Красную площадь в компании своего друга дизайнера Игоря Гуляева. Он поделился кадром в своем Telegram. 

Для выхода в свет певица надела джинсы, черную майку и светлое пальто – простой образ без броских акцентов. Лицо знаменитость закрыла большими солнцезащитными очками. Лиза была облачена в желтую куртку и черное платье, а Гарри – ветровку и голубые брюки. Судя по кадрам, семейство весело проводило время в центре Москвы – все буквально светились от счастья и радости.

"С любимыми и дорогими моему сердцу гуляем по красавице Москве", – написал дизайнер, сопроводив все символами с сердечком. 

Также Гуляев добавил к публикации хэштег, который намекнул на статус его отношений с Пугачевой и ее детьми – "друзья всегда рядом". 

К слову, модельер стал первым человеком, с кем артистка встретилась после возвращения в Россию – он и сообщил, что звезда теперь находится в Москве. 

Супруг певицы, Максим Галкин, в данный момент находится в турне. Поговаривают, что он может вернуться в Россию позднее – якобы тут ему даже предложили работу на одном из российских телеканалов. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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