В замке дети собираются в школу, а артистка вместе с ними завтракает

Несмотря на слухи о разладе в отношениях между Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой, супруги продолжают общение друг с другом посредством соцсетей. Певица регулярно присылает мужу видео о том, как дети проводят свой досуг – одно из них юморист опубликовал на своей странице в соцсетях.

На кадрах семейство проводит утренний завтрак перед школой в подмосковном замке. Лиза с энтузиазмом здоровается с отцом, называя его "батей", а Гарри сдержано приветствует родителя словом "Здорова". На заднем плане слышен голос Пугачевой, которая спрашивает у них, как долго дети будут в школе. Дочка сообщает до примерно до шести вечера, а сын задержится еще на полтора часа.

"Труженники мои, труженники!", – говорит артистка.

Также она показывает, что на завтрак у них хлеб, варенье и малина. Видео Галкин подписал как "Привет из дома".

Народ оказался в восторге от публикации. За пару часов она собрала почти сто тысяч лайков и более 2,4 тыс комментариев.