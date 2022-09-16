"Люблю": новый мужчина Пугачевой раскрыл свои чувства

"Люблю": новый мужчина Пугачевой раскрыл свои чувства
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В отсутствие Галкина в стране пара проводит совместный досуг

После возвращения в Россию основным спутником Аллы Пугачевой стал дизайнер Игорь Гуляев. Он был первым, с кем артистка встретилась после затяжного отпуска и он же сопровождал ее во время прогулки по Москве вместе с детьми в День города. Хотя официально между ними дружеские отношения, мужчина признался, что воспылал к певице чувствами достаточно давно, сообщает "Телепрограмма". 

По его словам, он влюбился в Пугачеву, когда в пятилетнем возрасте впервые увидел ее на экране телевизова во время исполнения песни "Посидим, поохаем". С тех пор хранит верность своим чувствам.

"Люблю, никогда в жизни не предам, восхищаюсь, потому что она невероятная, легендарная, светлейшая, теплая, не зазвездившаяся, а очень крутая", – рассыпался он в комплиментах. 

Дизайнер заявил, что Пугачева желает России только процветания. 

В это время Максим Галкин находится за рубежом – когда он вернется на родину неизвестно. Общение с семьей он ведет в формате онлайн, артистка регулярно присылает ему видео с детьми, а он, в свою очередь, делится ими с подписчиками. 

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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