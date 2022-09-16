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После возвращения в Россию основным спутником Аллы Пугачевой стал дизайнер Игорь Гуляев. Он был первым, с кем артистка встретилась после затяжного отпуска и он же сопровождал ее во время прогулки по Москве вместе с детьми в День города. Хотя официально между ними дружеские отношения, мужчина признался, что воспылал к певице чувствами достаточно давно, сообщает "Телепрограмма".
По его словам, он влюбился в Пугачеву, когда в пятилетнем возрасте впервые увидел ее на экране телевизова во время исполнения песни "Посидим, поохаем". С тех пор хранит верность своим чувствам.
"Люблю, никогда в жизни не предам, восхищаюсь, потому что она невероятная, легендарная, светлейшая, теплая, не зазвездившаяся, а очень крутая", – рассыпался он в комплиментах.
Дизайнер заявил, что Пугачева желает России только процветания.
В это время Максим Галкин находится за рубежом – когда он вернется на родину неизвестно. Общение с семьей он ведет в формате онлайн, артистка регулярно присылает ему видео с детьми, а он, в свою очередь, делится ими с подписчиками.
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