В отсутствие Галкина в стране пара проводит совместный досуг

После возвращения в Россию основным спутником Аллы Пугачевой стал дизайнер Игорь Гуляев. Он был первым, с кем артистка встретилась после затяжного отпуска и он же сопровождал ее во время прогулки по Москве вместе с детьми в День города. Хотя официально между ними дружеские отношения, мужчина признался, что воспылал к певице чувствами достаточно давно, сообщает "Телепрограмма".

По его словам, он влюбился в Пугачеву, когда в пятилетнем возрасте впервые увидел ее на экране телевизова во время исполнения песни "Посидим, поохаем". С тех пор хранит верность своим чувствам.

"Люблю, никогда в жизни не предам, восхищаюсь, потому что она невероятная, легендарная, светлейшая, теплая, не зазвездившаяся, а очень крутая", – рассыпался он в комплиментах.

Дизайнер заявил, что Пугачева желает России только процветания.

В это время Максим Галкин находится за рубежом – когда он вернется на родину неизвестно. Общение с семьей он ведет в формате онлайн, артистка регулярно присылает ему видео с детьми, а он, в свою очередь, делится ими с подписчиками.