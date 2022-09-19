Звезда погрозила пальцем во время прощания с политиком

После возвращения в Россию Алле Пугачевой пришлось посетить траурное мероприятие в честь бывшего генсека СССР Михаила Горбачева. За визитом знаменитости на церемонию прощания следили все российские СМИ – некоторые заметили, что, подойдя к гробу политика, она начала с ним беседу и даже пригрозила пальцем. Однако никто содержание ее слов расшифровать так и не смог.

Вернувшись с похорон, артистка опубликует пост в социальных сетях, где расскажет, что давно так не рыдала. Она напишет, что с уходом Горбачева ушла эпоха, в которой граждане страны обрели свободу и перестали бояться за будущее своих детей, а также Россия перестала быть "Империей Зла".

Издание "Дни.ру" со ссылкой на источники, которые присутствовали на церемении, утверждают, что Пугачева у гроба генсека сказала достаточно простую фразу: "Ну, что, Михаил Сергеевич, отвоевался?". При этом общение певицы с Горбачевым, судя по видео, шло дольше, чем звучит фраза – вмешиваться в интимный процесс последней исповеди перед покойным никто не стал, поэтому дополнительных подробностей ее речи нет.