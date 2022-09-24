Певице разрешили уладить все семейные дела

Вернувшаяся в Россию Алла Пугачева успела несколько раз стать объектом крупных скандалов. Звезда сперва заявила, что планирует "набить морду" одному человеку в стране, после чего журналист Владимир Соловьев появился в эфире с синяками, а затем ее мужа признали иноагентом – тогда артистка сделала громкое заявление, что поддерживает юмориста во всех его высказываниях и выступает против отправки российских мужчин на поле боя. Никто тогда не предполагал, чем может обернуться резкое выступление против российской власти для такой именитой артистки.

Анонимные источники утверждают, что сторонам все же удалось договориться. Якобы Пугачева заключила негласный договор с президентской администрацией, что ей позволят какое-то время пребывать в России. Звезда должна продать свое имущество и супруга, решить вопросы окончательной эмиграции и устройства детей в другой стране.

Певица, в свою очередь, больше не сделает ни одного высказывания на политическую тему – ей разрешены только личные дела. Ни уголовного, ни административного преследования в ее отношении не будет. Максиму Галкину, который ранее был включен в реестр иноагентов Минюстом, в России при этом лучше не появляться. Информацию опубликовали анонимные Telegram-каналы, и подтверждения ее нет.

Коснется ли мера ее родственников, которые остаются в стране – неизвестно. В Москве у нее проживают племянник и внук. Остальные члены семьи имеют недвижимость за границей. Куда именно может отправиться семейство Пугачевой также пока неизвестно. СМИ утверждают, что у нее есть квартира в Греции. В Израиле им приходилось снимать жилье, как и в Юрмале.