На Пугачеву завели дело после выпада в адрес россиян

На Пугачеву завели дело после выпада в адрес россиян
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистке может грозить серьезный срок

Алла Пугачева снова угодила в градиозный скандал. После ее резких слов в адрес россиян неравнодушные попросили проверить публикацию звезды в соцсетях на предмет разжигания ненависти, сообщает Shot.

Таким неравнодушных гражданином оказался руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он обратился в Генпрокуратуру с соответствующим заявлением на артистку. 

"Учитывая публичность высказываний, считаем, что в действиях содержатся признаки правонарушения", – указал он в обращении.

В случае, если правоохранители установят факт правонарушения, ей может грозить арест до 15 суток или штраф до 20 тыс рублей. 

Ранее Пугачева заявила, что рада критике в свой адрес, указав, что эти граждане "были холупами, а стали рабами". 

Источник: Shot ✓ Надежный источник
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