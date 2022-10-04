Артистке может грозить серьезный срок

Алла Пугачева снова угодила в градиозный скандал. После ее резких слов в адрес россиян неравнодушные попросили проверить публикацию звезды в соцсетях на предмет разжигания ненависти, сообщает Shot.

Таким неравнодушных гражданином оказался руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он обратился в Генпрокуратуру с соответствующим заявлением на артистку.

"Учитывая публичность высказываний, считаем, что в действиях содержатся признаки правонарушения", – указал он в обращении.

В случае, если правоохранители установят факт правонарушения, ей может грозить арест до 15 суток или штраф до 20 тыс рублей.

Ранее Пугачева заявила, что рада критике в свой адрес, указав, что эти граждане "были холупами, а стали рабами".