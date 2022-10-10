Пошли в отца: домработница раскрыла правду о детях Пугачевой

Пошли в отца: домработница раскрыла правду о детях Пугачевой
Фото: соцсети
По словам женщины, ей было страшно общаться с Лизой и Гарри

Еще до всех политических скандалов экс-домработница Пугачевой дала скандальное интервью о том, как живет ее работодательница. Людмила Додонова выдала несколько подробностей о быте в семье артистки, после чего, по слухам, получила от нее серьезный выговор. Сейчас о ее словах вспомнили в СМИ. 

Домработница жаловалась, что у детей Пугачевой, двойняшек Лизы и Гарри, слишком высокий уровень интеллекта. 

"Гарри и Лиза настолько умненькие, что с ними уже даже страшно общаться", – заявила она. 

По словам женщины, она всегда переживала, что ей не хватит образования, чтобы вести с детьми какие-то беседы. Они в свои годы знают несколько языков, как и их отец, и зачастую спрашивать приходиться что-то у двойняшек, а не отвечать на их любознательные вопросы. 

Сейчас семейство Примадонны находится в Израиле. После очередного отъезда и нескольких резких заявлений Аллу Пугачеву предложили лишить в России почетных титулов, передает РИА ФАН

Источник: Собеседник
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