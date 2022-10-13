Внук Пугачевой нашелся в Москве: Орбакайте сама сдала сына

Внук Пугачевой нашелся в Москве: Орбакайте сама сдала сына
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Вопреки слухам, парень остался в России

После отъезда из страны Никиты Преснякова – старшего сына Кристины Орбакайте, появились сведения, что младший наследник певицы, Дени Байсаров, тоже решил покинуть Россию. Ответ на все дала сама артистка, опубликовав новое фото у себя в соцсетях. 

Орбакайте показала Дени в домашней обстановке – сын нежно обнимал артистку на диване. Сомнений, что все происходит в жилье знаменитости нет – на заднем плане видны старые семейные фотографии, на которых изображена Алла Пугачева. 

Дополнять публикацию какими-то словами певица не стала. Она просто прикрепила к ней географическую метку, указав, что сейчас ее сын находится вместе с ней в Москве. 

Фото: соцсети

Сам Байсаров в своих соцсетях опубликовал запись, как он гуляет по столице, подписав словами "Кто-то любит придумывать разные сказки, а я люблю солнечную осень в Москве". 

В соцсетях ходили слухи, что после отъезда Аллы Пугачевой в Израиль в России началась охота за ее родственниками. Якобы за Никитой Пресняковым пришли сотрудники военкомата прямо в театр, но там его не нашли. Сообщалось, что повестку получил и выпускник кадетского училища, 24-летний Дени Байсаров. Однако подтверждения это не нашло. 

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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