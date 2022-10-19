Врач опровергла родство Пугачевой с Лизой и Гарри: была другая женщина

Врач опровергла родство Пугачевой с Лизой и Гарри: была другая женщина
Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Специалист указала на одну интересную деталь

Двойняшки Лиза и Гарри появились на свет благодаря сурсрогатному материнству. Говорят, что Алла Пугачева еще 20 лет назад позаботилась о том, чтобы снова матерью, заморозив свои яйцеклетки. Однако врач-гинеколог Ирина Меньшикова утверждает, что такого попросту не могло быть.

Специалист рассказала в беседе с "Пятым каналом", что два десятка лет назад не существовало технологий, которые позволили бы яйцеклеткам быть замороженными долгое время без существенных повреждений. Поэтому, уверяет она, слухи об этом – вранье. 

По словам врача, Пугачева, вероятнее всего, прямого отношения к рождению двойняшек не имеет: использовался материал ее супруга и донорская яйцеклетка другой женщины. 

При этом она утверждает, что если яйцеклетки замораживаются, то стать матерью с их помощью можно даже в течение ста лет. Хотя далеко не всегда органы удается успешно разморозить. Как правило, из 100% яйцеклеток выживает порядка 70-80%. И чем старше женщина, тем выше вероятность брака при разморозке. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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