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Двойняшки Лиза и Гарри появились на свет благодаря сурсрогатному материнству. Говорят, что Алла Пугачева еще 20 лет назад позаботилась о том, чтобы снова матерью, заморозив свои яйцеклетки. Однако врач-гинеколог Ирина Меньшикова утверждает, что такого попросту не могло быть.
Специалист рассказала в беседе с "Пятым каналом", что два десятка лет назад не существовало технологий, которые позволили бы яйцеклеткам быть замороженными долгое время без существенных повреждений. Поэтому, уверяет она, слухи об этом – вранье.
По словам врача, Пугачева, вероятнее всего, прямого отношения к рождению двойняшек не имеет: использовался материал ее супруга и донорская яйцеклетка другой женщины.
При этом она утверждает, что если яйцеклетки замораживаются, то стать матерью с их помощью можно даже в течение ста лет. Хотя далеко не всегда органы удается успешно разморозить. Как правило, из 100% яйцеклеток выживает порядка 70-80%. И чем старше женщина, тем выше вероятность брака при разморозке.
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