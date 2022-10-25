Семейство не собирается оставлять свое имение без присмотра

Телеведущий Максим Галкин* вместе с Аллой Пугачевой, по слухам, окончательно решили судьбу замка в Грязи. Как сообщается в Telegram, звезды решили сделать из усадьбы свою дачу.

К примеру, семейство может вернуться в Россию в период ближайших праздников – это Новый год. Также не исключен визит на майские гуляния. Проживать на постоянной основе, как минимум, пока они решили в Израиле.

Сейчас контролирует все происходящее с жильем Примадонны ее дочь – Кристина Орбакайте. Она курирует штат прислуги, который давно работает на артистов и знает, как правильно содержать дом в порядке.

При этом ни Пугачева, ни Галкин* официальных заявлений о продаже своей недвижимости в России в последнее время не делали. Около месяца назад на одном из концертов юморист заявил, что продавать замок он не собирается, вопреки домыслам в российской прессе.

* включен в реест физлиц-иноагентов