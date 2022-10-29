Власти намерены лишить Пугачеву и Галкина* российского гражданства

Власти намерены лишить Пугачеву и Галкина* российского гражданства
Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Отобрать у звезд могут и все заслуженные звания

Министерство культуры Российской Федерации разрабатывает закон, согласно которому российских звезд, покинувших страну после 24 февраля, можно будет лишить всех полученных званий. Помимо этого, законопроект может предусматривать возможность и лишения знаменитостей гражданства, сообщает Mash.

Пока проект документа только находится на стадии разработки. Предположительно он коснется известных лиц, которые не поддержали либо публично выступили против российской спецоперации на Украине. Их лишат званий народных и заслуженных артистов при наличии таковых.

По данным Telegram-канала, закон будет в первую очередь направлен против Аллы Пугачевой, Максима Галкина*, Андрея Макаревича* и Семена Слепакова. Забрать звание могут даже в том случае, если артист не уехал из России, поэтому, указывается в сообщении, мера может также затронуть и Валерия Меладзе. 

* признаны иноагентами

Источник: Mash • Требует проверки
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