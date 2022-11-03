За полгода семейству придет приличная сумма на счет

Благодаря еврейским корням супруга Алла Пугачева смогла получить гражданство Израиля. Адвокат Андрей Алешкин в беседе с "Комсомосльской правдой" рассказал, что знаменитости действовали по достаточно простой схеме.

Сперва израильский паспорт получил сам Максим Галкин*, после чего он легализовал своих детей и жену по программе воссоединения семьи. Даже несмотря на то, что двойняшек родила суррогатная мать, проблем с документами не возникло – оба родителя указаны в свидетельстве о рождении.

"Всегда считалось, что Алла Борисовна помогла молодому мужу, но на этот раз он сделал ей щедрый подарок", – отметил правозащитник.

Теперь все звездное семейство может путешествовать по миру без виз и свободно находиться в Европе до 90 дней. К тому же, Израиль разрешает иметь своим подданым двойное гражданство, поэтому артисты смогли сохранить и российские паспорта.

По словам адвоката, у израильского гражданства есть и еще один плюс: все новоиспеченные репатриаты получают по 45 тыс рублей в месяц в качестве поддержки со стороны властей – за полгода на семью из четырех человек накапливается приличная сумма: около 1 млн рублей.

* признан иноагентом