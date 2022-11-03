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Благодаря еврейским корням супруга Алла Пугачева смогла получить гражданство Израиля. Адвокат Андрей Алешкин в беседе с "Комсомосльской правдой" рассказал, что знаменитости действовали по достаточно простой схеме.
Сперва израильский паспорт получил сам Максим Галкин*, после чего он легализовал своих детей и жену по программе воссоединения семьи. Даже несмотря на то, что двойняшек родила суррогатная мать, проблем с документами не возникло – оба родителя указаны в свидетельстве о рождении.
"Всегда считалось, что Алла Борисовна помогла молодому мужу, но на этот раз он сделал ей щедрый подарок", – отметил правозащитник.
Теперь все звездное семейство может путешествовать по миру без виз и свободно находиться в Европе до 90 дней. К тому же, Израиль разрешает иметь своим подданым двойное гражданство, поэтому артисты смогли сохранить и российские паспорта.
По словам адвоката, у израильского гражданства есть и еще один плюс: все новоиспеченные репатриаты получают по 45 тыс рублей в месяц в качестве поддержки со стороны властей – за полгода на семью из четырех человек накапливается приличная сумма: около 1 млн рублей.
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