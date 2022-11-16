Примадонна попросила мужа только об одном

Накануне, 15 ноября, семейство Пугачевой и Галкина* отмечало годовщину со дня знакомства пары. Несмотря на солидный срок – 21 год совместной жизни – праздник супруги провели порознь. Тем не менее, каждый поздравил свою вторую половинку в соцсетях.

Юморист опубликовал фотографию вместе с женой на сцене.

"Люблю тебя, Алла, сегодня, как и в первый год, и еще немного больше", – написал Максим.

Похожую публикацию сделала и сама Пугачева. Однако она отдельно отметила, что это в этот день супруг оставил ее одну с детьми, передает Общественная служба новостей. Свое заявление она дополнила фотографией, где сидит на кресле в гордом одиночестве.

"Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду встречи. Приезжай хоть на денек", – приводит ее слова РИА ФАН.

Супруг, в свою очередь, отметил, что приедет "на все деньки", однако когда именно не пояснил – гастрольный график у Галкина* расписан на несколько месяцев вперед.

Тем не менее, согласно афише на сайте артиста, следующий концерт у него запланирован только в январе. Не исключено, что до этого времени он будет находится в кругу семьи.

* признан иноагентом