Довели: Пугачева разрыдалась у всех на виду в Израиле

Артистку поразило отношение публики к ней

Впервые за долгое время супруги Алла Пугачева и Максим Галкин* смогли лично встретиться – сперва певица была вместе с детьми в России, а после возвращения в Израиль на месте не было супруга. Он уехал в тур по зарубежным странам. Однако сейчас у юмориста появилось "окно" в гастрольном графике, которое он решил провести вместе с семьей. Знаменитости воспользовались ситуацией наполную, посетив одно из светских мероприятий в Израиле.

Очевидцы засняли на спектакле "Берегите ваши лица" в Тель-Авиве. Сотрудники культурного учреждения не смогли пройти мимо присутствия Пугачевой вместе с Галкиным* в зале. В качестве знака почтения они включили для нее композицию "Миллион алых роз", которую тут же подхватила вся собравшаяся публика. В результате зал скандировал песню, чем невероятно расстрогал артистку – ее буквально довели до слез. Видео появилось в распоряжении StarHit.

Звезда начала петь вместе с публикой и снимать все происходящее на видео, улыбаясь сквозь слезы.

После отъезда в Израиль Алла Пугачева стала часто посещать светские мероприятия. Не так давно ее заметили в компании Земфиры и певицы Zivert – артистка пришла туда, чтобы насладиться музыкой и потанцевать.

*признан иноагентом