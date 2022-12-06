Отстрадалась: россияне молятся за покой пребывающей на небесах Пугачевой

После нового заявления артистке пожелали спокойствия

С начала российской спецоперации на Украине Алла Пугачева сумела целых два раза сбежать из России. В первый раз знаменитость покинула страну после начала активных боевых действий, а во второй, не пробыв и целого месяца, уехала как только объявили мобилизацию. Приютом для себя певица выбрала Святую Землю.

По слухам, второй отъезд из России дался звезде сложнее. Из-за резких высказываний супруга и самой артистки отношения с властями у нее стали крайне натянутыми. Однако сторонам удалось договориться: шепчутся, что Пугачевой разрешили уехать без каких-либо проблем для нее, ее имущества и родственников только при условии, что больше о политике она не говорит. Так ли это – неизвестно. Однако делать громкие высказывания певица не перестала.

В своих соцсетях Алла Борисовна рассказала, что в последнее время у нее довольно часто спрашивают, как она переносит травлю, которая обрушилась на ее семью после отъезда. Она уверена, что все происходящее – обыкновенная "заказуха". Артистка пояснила, что при каждом удобном случае она обращается к небесам и молится за души людей, которые все это устроили.

"Смотрю на небо и говорю: "Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они что творят". Вот и все", – написала знаменитость.

Судя по количеству гневных замечаний, которые ежедневно обрушиваются на нее, Пугачева довольно часто обращается к небесам.

Россияне, впрочем, не смогли обойти новое высказывание звезды о происходящем. В комментариях они накинулись на нее, припоминая все грехи молодости. А некоторые заявили, что тоже будут молиться за ее прощение перед Господом, поскольку она, видимо, сама не ведала, что сотворила. И выразили надежду, что в новой стране она обретет для себя покой и больше не будет страдать так, как в России.