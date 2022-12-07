Обнажившую свой "вареник" Пугачеву засняли с другим мужчиной

Одиозная выходка звезды возмутила публику

Алла Пугачева считается новатором на российской эстраде – она привнесла в культуру множество новых веяний и не стеснялась представать перед народом в провокационном внешнем виде. Отношение к ней других, вероятно, мало заботило артистку, поэтому на сцене она периодически позволяла себе вольности.

Особенно она отличилась, когда выступала вместе с близким другом Борисом Моисеевым. Долгое время они гастролировали вместе, звезда уходила в кураж во время танцев с эпотажным коллегой.

Недавно в Сети всплыл снимок, сделанный, вероятно, в 80-х годах, на которых Пугачева устроила специфический перфоманс вместе с Моисеевым. Танцор на сцене изображал питомца артистки, ходил на четырех ногах в костюме тигра, а после бросился с ней в пляс. Звезды решили исполнить кан-кан, высоко взмахивая ногами. При этом Примадонна в этот момент была одета в короткий черный балахон, из-за чего снимок оказался излишне откровенным.

В комментариях народ не смог остаться равнодушным от увиденного.

"Вот это вареник", "Какая поганая рожа", "Ножки коротенькие, жиром заплыла", – раскритиковали снимок артистки с другим мужчиной.

Некоторые отметили, что после этого неудивительно, что Пугачева высоко почитается в некоторых нетрадиционных обществах.