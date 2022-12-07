Обнажившую свой "вареник" Пугачеву засняли с другим мужчиной

Обнажившую свой "вареник" Пугачеву засняли с другим мужчиной
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Одиозная выходка звезды возмутила публику

Алла Пугачева считается новатором на российской эстраде – она привнесла в культуру множество новых веяний и не стеснялась представать перед народом в провокационном внешнем виде. Отношение к ней других, вероятно, мало заботило артистку, поэтому на сцене она периодически позволяла себе вольности.

Особенно она отличилась, когда выступала вместе с близким другом Борисом Моисеевым. Долгое время они гастролировали вместе, звезда уходила в кураж во время танцев с эпотажным коллегой.

Недавно в Сети всплыл снимок, сделанный, вероятно, в 80-х годах, на которых Пугачева устроила специфический перфоманс вместе с Моисеевым. Танцор на сцене изображал питомца артистки, ходил на четырех ногах в костюме тигра, а после бросился с ней в пляс. Звезды решили исполнить кан-кан, высоко взмахивая ногами. При этом Примадонна в этот момент была одета в короткий черный балахон, из-за чего снимок оказался излишне откровенным.

В комментариях народ не смог остаться равнодушным от увиденного. 

"Вот это вареник", "Какая поганая рожа", "Ножки коротенькие, жиром заплыла", – раскритиковали снимок артистки с другим мужчиной. 

Некоторые отметили, что после этого неудивительно, что Пугачева высоко почитается в некоторых нетрадиционных обществах.

новости партнеров
По теме

"Заботливые бесы": Блинкен обозначил главную цель США в конфликте на Украине

Вашингтон считает себя полноправным участником событий

"Опасный виток": в США забили тревогу из-за массированной атаки на аэродромы России

Киевский режим отбивается от рук

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей