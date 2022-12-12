Станет инвалидом: Пугачевой сообщили печальные новости о здоровье

Станет инвалидом: Пугачевой сообщили печальные новости о здоровье
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Операция требует больших денег

Алла Пугачева любит помогать своим близким друзьям в тяжелой ситуации. К примеру, она полностью оплатила похороны дорогого друга Бориса Моисеева. Однако сейчас помощь потребовалась не менее важному для нее человеку – домработнице Люсе, которая проработала у артистки несколько десятилетий. 

В беседе с МК женщина призналась, что последние 15 лет страдает от жутких болей в ноге. Пока она как-то справляется своими силами: ходит к врачам, делает восстанавливающую терапию. Иногда это помогает, но в некоторых случаях страдания становятся нестерпимыми.

Если не вмешаться, то существует высокий риск инвалидности. Но у бывшей домработницы Пугачевой денег на операцию нет – всего требуется около полумиллиона рублей. Люся вспоминает, что говорила о своей проблеме на телевидении, но никакой помощи со стороны экс-работодателей не последовало.

По словам женщины, в этом нет ничего удивительного, ведь она не обращалась к артистке и ее бывшему мужу Филиппу Киркорову напрямую. 

Не исключено, что помогать своей домработнице звезда не будет. Некоторое время назад женщина в беседе с прессой выдала несколько интимных тайн артистки – эти откровения невероятно задели Пугачеву и с тех пор, по слухам, она держит на нее обиду. 

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Полномасштабная война с Россией: названы признаки подготовки США к конфликту

Ситуация на международной арене обостряется день ото дня

Ждут заморозков: Минобороны Украины раскрыло план нападения на Армию России

Киев не планирует сдаваться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей