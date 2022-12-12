Станет инвалидом: Пугачевой сообщили печальные новости о здоровье

Операция требует больших денег

Алла Пугачева любит помогать своим близким друзьям в тяжелой ситуации. К примеру, она полностью оплатила похороны дорогого друга Бориса Моисеева. Однако сейчас помощь потребовалась не менее важному для нее человеку – домработнице Люсе, которая проработала у артистки несколько десятилетий.

В беседе с МК женщина призналась, что последние 15 лет страдает от жутких болей в ноге. Пока она как-то справляется своими силами: ходит к врачам, делает восстанавливающую терапию. Иногда это помогает, но в некоторых случаях страдания становятся нестерпимыми.

Если не вмешаться, то существует высокий риск инвалидности. Но у бывшей домработницы Пугачевой денег на операцию нет – всего требуется около полумиллиона рублей. Люся вспоминает, что говорила о своей проблеме на телевидении, но никакой помощи со стороны экс-работодателей не последовало.

По словам женщины, в этом нет ничего удивительного, ведь она не обращалась к артистке и ее бывшему мужу Филиппу Киркорову напрямую.

Не исключено, что помогать своей домработнице звезда не будет. Некоторое время назад женщина в беседе с прессой выдала несколько интимных тайн артистки – эти откровения невероятно задели Пугачеву и с тех пор, по слухам, она держит на нее обиду.