Решение принято: расставанию Галкина* и Пугачевой нашлось объяснение

Решение принято: расставанию Галкина* и Пугачевой нашлось объяснение
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисты в последнее время мало виделись друг с другом

Жизнь Максима Галкина* и Аллы Пугачевой за границей, судя по всему, дается звездам тяжело. Привычный уровень комфорта приходится поддерживать огромным трудом, особенно учитывая, что в Израиле все обходится в разы дороже.

Поэтому гастрольный график юмориста расписан вплотную – он много трудится, чтобы супруга и дети ни в чем не нуждались. Однако из-за этого и семейные праздники они проводят порозонь.

Ранее звездам уже пришлось поздравлять друг друга с годовщиной знакомства по удаленке. Для Аллы Пугачевой это, вероятно, было не самым приятным обстоятельством, поскольку ответ на трогательное послание мужа в соцсетях она отреагировала крайне сдержано. В грядущем году им предстоит провести в далеке друг от друга еще один праздник – День всех влюбленных.

На 14 февраля у Максима Галкина* запланирован концерт в Стамбуле. Решение о дате принято окончательно, поскольку уже активно идет продажа билетов. При этом до этой даты и после нее между выступлениями есть несколько окон, сдвигать все, чтобы побыть вместе с супругой в этот праздник он не стал. 

Как относится к расставанию с супругом в этот день Примадонна – неизвестно. Не исключено, что в их семье нет традиции отмечать этот праздник.

* признан иноагентом

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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