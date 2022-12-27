Объявлено о возвращении Пугачевой в Россию

Объявлено о возвращении Пугачевой в Россию
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость может объявиться со дня на день

В ближайшее время Алла Пугачева может снова вернуться в Россию. Об этом говорят несколько источников, знакомых с ситуацией. 

Тем не менее, информация осведомителей разнится. Одни утверждают, что певица собирается приехать назад, чтобы окончательно поставить точку с продажей замка в Грязи. Якобы он был продан, и теперь от нее требуется поставить подпись и решить несколько юридических вопросов.

Другие утверждают, что знаменитость собирается приехать из-за проблем с израильским гражданством, передает РИА ФАН. Ранее в СМИ появилась информация, что несколько человек было задержано из-за махинаций с оформлением подобных документов. После этого не исключали, что Пугачева может лишиться паспорта Израиля из-за нарушения порядка процедуры его оформления. 

Третьи и вовсе говорят, что артистка может отпраздновать в стране Новый год вместе с родственниками. Соседи утверждают, что замок в Грязи не так давно начали начищать до блеска. Если до этого на участе было относительно спокойно, то сейчас оставшаяся прислуга начала суетиться и наводить порядок. Люди считают, что дом готовят к возвращению звездного семейства. 

Официального заявления о возвращении от самой Пугачевой или других членов ее семьи не поступало. Не исключено, что информация может не найти подтверждения. Сейчас большинство родных певицы в отъезде, а супруг – на гастролях. И причин для возвращения на родину в данный момент у нее нет. 

Ранее Владимир Путин рассказал, как относится к отъезду из России граждан после начала СВО, в число которых также вошли Ксения Собчак и Алла Пугачева. 

Источник: PopCake • Требует проверки
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