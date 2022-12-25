Путин раскрыл личное отношение к побегу из России Собчак и Пугачевой

Путин раскрыл личное отношение к побегу из России Собчак и Пугачевой
Фото: kremlin.ru
Президент дал свою оценку происходящему

После начала спецоперации и мобилизации из России уехало большое количество граждан – сколько именно человек покинуло страну неизвестно, однако данные погранслужбы соседних государств указывают на десятки тысяч, если не сотни "релокантов". У российского лидера Владимира Путина спросили, как он отнесся к подобной тенденции и он признался, что ничего удивительного в этом не увидел. 

В интервью Павлу Зарубину президент рассказал, что деление общества в сложившейся ситуации – нормально.Те, кто преследует свои интересы и ставит собственные планы на первое место есть везде. Но люди, которые уехали, по его словам, повели себя не как "истинные патриоты".

"Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю – каждый человек имеет право выбора", – указал Путин.

С другой стороны, подчеркнул он, остались те, кто "готов положить все в интересах родины", и таких, по его словам, большинство.

Среди бежавших из России граждан также оказалось множество звезд российского шоу-бизнеса. Это Алла Пугачева, Максим Галкин*, Борис Гребенщиков и другие. Также выделилась Ксения Собчак, которая после февраля моментально получила ВНЖ в ОАЭ из-за покупки недвижимости и паспорт Израиля, использовав его во время недавнего побега из страны.

*признан иноагентом

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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