"Безумство!": Пригожин оторопел после плохих новостей о Пугачевой

Звезду хотят лишить имущества в стране

Последние несколько месяцев в общественном пространстве активно обсуждают вероятное наказание для звезд и простых россиян, которые после начала спецоперации покинули Россию. Пока для тех, кто продолжает зарабатывать на родине, подумывают обременить повышенным налогом, а артистов и вовсе лишить нажитого имущества. К примеру, ранее с такой инициативой выступал сенатор от Крыма Сергей Цеков, который отдельно из всех знаменитостей выделял Аллу Пугачеву.

В случае, если подобная мера все же вступит в силу, то для певицы это явно станет очень плохими новостями. Поговаривают, что она все еще надеется вернуться назад, однако пока к этому не готова – за домом следит прислуга, которая ухаживает за всем до вероятного приезда звезды.

Однако в российском шоу-бизнесе не все разделяют такого настроя по отношению к уехавшим из России коллегам. К примеру, Иосиф Пригожин оторопел, узнав об инициативе крымского сенатора.

"Я считаю, что подобные заявления наносят ущерб нашим основополагающим принципам. Мы же не дикие люди! У нас должно быть свое отношение к тому, что они делают, но не должно быть безумства! Я против этого!", – заявил он.

Продюсер напомнил, что были времена, когда все поклонялись таланту Пугачевой. К тому же артистка посвятила стране многие годы – она постоянно разъезжала с гастролями и радовала россиян своим творчеством.