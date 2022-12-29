"Безумство!": Пригожин оторопел после плохих новостей о Пугачевой

"Безумство!": Пригожин оторопел после плохих новостей о Пугачевой
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезду хотят лишить имущества в стране

Последние несколько месяцев в общественном пространстве активно обсуждают вероятное наказание для звезд и простых россиян, которые после начала спецоперации покинули Россию. Пока для тех, кто продолжает зарабатывать на родине, подумывают обременить повышенным налогом, а артистов и вовсе лишить нажитого имущества. К примеру, ранее с такой инициативой выступал сенатор от Крыма Сергей Цеков, который отдельно из всех знаменитостей выделял Аллу Пугачеву. 

В случае, если подобная мера все же вступит в силу, то для певицы это явно станет очень плохими новостями. Поговаривают, что она все еще надеется вернуться назад, однако пока к этому не готова – за домом следит прислуга, которая ухаживает за всем до вероятного приезда звезды. 

Однако в российском шоу-бизнесе не все разделяют такого настроя по отношению к уехавшим из России коллегам. К примеру, Иосиф Пригожин оторопел, узнав об инициативе крымского сенатора.

"Я считаю, что подобные заявления наносят ущерб нашим основополагающим принципам. Мы же не дикие люди! У нас должно быть свое отношение к тому, что они делают, но не должно быть безумства! Я против этого!", – заявил он.

Продюсер напомнил, что были времена, когда все поклонялись таланту Пугачевой. К тому же артистка посвятила стране многие годы – она постоянно разъезжала с гастролями и радовала россиян своим творчеством. 

Источник: Argumenti ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Западу перекроют вентиль: эксперт объяснил нефтяной маневр Путина

Москва наказала главных зачинщиков

Танки Т-80 в деле: в Запорожье перебросили мощные боевые машины

Наше вооружение серьезно превосходит технику противника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей