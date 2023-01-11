Пугачева припала на колени и попросила простить Галкина* за все

Артистка изо всех сил пыталась вернуть мужа на родину

Источники в телевизионных кругах утверждают, что после возвращения в Россию в сентябре Алла Пугачева не только заботилась о двойняшках, которые пошли в школу, но и пыталась задобрить руководителей федеральных каналов, чтобы они взяли ее супруга обратно на работу.

Поговаривают, что артистке пришлось обойти немало кабинетов и чуть ли не на коленях умолять важных лиц простить Максима Галкина* за его высказывания об СВО. По слухам, она пообещала им, что юморист больше не будет публиковать ничего, связанного с политикой, в своих соцсетях.

Однако телевизионные начальники ей отказали. Они, быть может, и были не против возвращения Галкина* назад – все же он приносил им солидную прибыль в свое время. Только все понимали, что после сказанного о событиях на Украине народ больше не станет ничего смотреть с его участием.

Чуть позже объявили мобилизацию в России, и Алла Пугачева снова отправилась вместе с семьей в Израиль – уже, судя по всему, в бессрочный отпуск.

Недавно артист снова угодил в политический скандал. На его концерте один из зрителей громко крикнул "Слава Украине!" – в ответ Максим Галкин* продолжил "Героям слава!", чем сорвал шквал аплодисментов.

*признан иноагентом