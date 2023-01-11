Пугачева припала на колени и попросила простить Галкина* за все

Пугачева припала на колени и попросила простить Галкина* за все
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка изо всех сил пыталась вернуть мужа на родину

Источники в телевизионных кругах утверждают, что после возвращения в Россию в сентябре Алла Пугачева не только заботилась о двойняшках, которые пошли в школу, но и пыталась задобрить руководителей федеральных каналов, чтобы они взяли ее супруга обратно на работу. 

Поговаривают, что артистке пришлось обойти немало кабинетов и чуть ли не на коленях умолять важных лиц простить Максима Галкина* за его высказывания об СВО. По слухам, она пообещала им, что юморист больше не будет публиковать ничего, связанного с политикой, в своих соцсетях.

Однако телевизионные начальники ей отказали. Они, быть может, и были не против возвращения Галкина* назад – все же он приносил им солидную прибыль в свое время. Только все понимали, что после сказанного о событиях на Украине народ больше не станет ничего смотреть с его участием. 

Чуть позже объявили мобилизацию в России, и Алла Пугачева снова отправилась вместе с семьей в Израиль – уже, судя по всему, в бессрочный отпуск. 

Недавно артист снова угодил в политический скандал. На его концерте один из зрителей громко крикнул "Слава Украине!" – в ответ Максим Галкин* продолжил "Героям слава!", чем сорвал шквал аплодисментов. 

*признан иноагентом

Источник: Комсомольская правда • Требует проверки
новости партнеров
По теме

Шойгу сделал важное заявление для россиян

Министр поделился ведомственными планами на текущий год

В Австрии обнаружили неожиданный "плюс" конфликта на Украине

Вена выступила с неординарным заявлением

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей