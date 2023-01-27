Лишенная замка Пугачева резко осадила политиков и звезд в России

Знаменитость подтвердила, что в стране у нее ничего не осталось

В последнее время в стране поговаривают, что сбежавших за границу россиян, которые критикуют СВО, нужно лишить российского имущества. В частности наказание необходимо Алле Пугачевой с супругом, поскольку они были в числе самых громких артистов, кто высказывался о политике.

Артистка, которая редко дает интервью, сделала заявление по этому поводу. В беседе с изданием для эмигрантов она выразила уверенность, что забирать недвижимость у россиян точно не будут. В противном случае, это станет "пробитием дна". Пугачева уверенна, что все активно обсуждают и критикуют сбежавших из страны звезд, поскольку пытаются на этой теме заработать для себя бонусы.

"Среди них нет известных политиков, знаменитых народных ведущих... Их среди них нет, потому что это умные и думающие люди. Хайпуют депутаты, которые или за деньги, или случайно получили мандат, ничерта для России не сделали, доверия среди народа не заслужили", – приводит ее слова портал.

По ее мнению, аналогичная история и с российскими артистами, поскольку говорить стали самые невостребованные в надежде, что их вспомнят и пригласят на телешоу или концерт.

Также, пишут журналисты, Пугачева подтвердила, что в России у нее не осталось имущества, включая замок в Грязи. Кто теперь является его собственником она не знает.