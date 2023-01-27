Лишенная замка Пугачева резко осадила политиков и звезд в России

Лишенная замка Пугачева резко осадила политиков и звезд в России
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость подтвердила, что в стране у нее ничего не осталось

В последнее время в стране поговаривают, что сбежавших за границу россиян, которые критикуют СВО, нужно лишить российского имущества. В частности наказание необходимо Алле Пугачевой с супругом, поскольку они были в числе самых громких артистов, кто высказывался о политике. 

Артистка, которая редко дает интервью, сделала заявление по этому поводу. В беседе с изданием для эмигрантов она выразила уверенность, что забирать недвижимость у россиян точно не будут. В противном случае, это станет "пробитием дна". Пугачева уверенна, что все активно обсуждают и критикуют сбежавших из страны звезд, поскольку пытаются на этой теме заработать для себя бонусы.

"Среди них нет известных политиков, знаменитых народных ведущих... Их среди них нет, потому что это умные и думающие люди. Хайпуют депутаты, которые или за деньги, или случайно получили мандат, ничерта для России не сделали, доверия среди народа не заслужили", – приводит ее слова портал.

По ее мнению, аналогичная история и с российскими артистами, поскольку говорить стали самые невостребованные в надежде, что их вспомнят и пригласят на телешоу или концерт. 

Также, пишут журналисты, Пугачева подтвердила, что в России у нее не осталось имущества, включая замок в Грязи. Кто теперь является его собственником она не знает. 

Источник: Astsite • Требует проверки
новости партнеров
По теме

Белый дом заговорил об отмене санкций против РФ

Танки для ВСУ по щелчку развернутся домой, а американский ВПК откажется от прибыли - если Москва согласится, уверяет Нуланд

Кто мешает России победить НАТО в "военной гонке": экономист назвал врагов страны

Эксперт разъяснил все по пальцам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей