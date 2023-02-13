Снова в России: стало известно о возвращении Пугачевой

Знаменитость продолжает зарабатывать в стране

После нескольких высказываний на политическую тему и побега из России Аллу Пугачеву перестали крутить на российском радио. Все песни знаменитости оказались под негласным запретом, поскольку за каждое воспроизведение композиции артистка получает авторские отчисления. Ее супруга всех контрактов на телевидении лишили еще в самом начале скандала, а вот от Примадонны отказываются туго.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", Пугачева, образно говоря, вернулась в Россию – ее песни можно услышать на российских радиостанциях во время поездки в автомобиле. К примеру, "Радио Дача" снова прокручивает композиции, которые исполняет артистка, в утреннее время – один из слушателей пожаловался журналистам, что станция крутила "Мадам Брошкину".

Почему музыкальное руководство "Дачи" пошло на такой шаг – неизвестно. Не исключено, что песня могла остаться в эфире по ошибке, либо, в силу контекста, ее могли включить в качестве издевательства над артисткой.

Известно, что сейчас Максим Галкин* находится на гастролях, а Алла Пугачева одна занимается детьми в Израиле. Из-за постоянных концертов супруги редко видятся и День всех влюбленных проведут порознь.

*признан иноагентом