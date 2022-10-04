Примадонна все активнее взаимодействует с общественностью

После старта специальной военной операции по защите жителей двух республик Донбасса российские звезды разделились на два лагеря. При этом примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева долгое время хранила молчание и никак не комментировала происходящее. Судя по всему, терпение звезды лопнуло.



Как известно, супруг артистки Максим Галкин* сразу же занял прокиевскую позицию и постоянно критикует власти нашей страны. Недавно Алла Борисовна объявила, что полностью поддерживает своего мужа, однако не стала давать развернутый комментарий по этому поводу.

При этом некоторое время артистка провела на территории России, а потом снова спешно отчалила за границу. Теперь же она решила обратиться к россиянам с громким заявлением.

"Меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Были холопами, стали рабами", – загадочно написала Пугачева.

К кому конкретно обратилась артистка, пока непонятно, однако стоит отметить, что уровень ее популярности в стране после череды скандалов заметно снизился.

*признан иностранным агентом в России