Съемки планируются уже осенью

Максим Галкин получил предложение от крупного российского телеканала вести одну передачу. Такое заявление сделал депутат Роман Худяков в своем Telegram.

Какой именно канал собирается нанять телеведущего он не уточнил, лишь пояснил, что шоу планируют снимать осенью. Как именно артист собирается все сочетать с расписанным гастрольным графиком он не указал.

Худяков считает, что после всех заявлений в адрес российской спецоперации и некоторых поступков на концерте Галкин стал "пропагандистом всего антироссийского". По его словам, как только артист веррнется на родину, на него моментально заведут уголовное дело.

"Прямо в аэропорту поведут в "вип-зал" – оформлять особый режим за особые заслуги", – написал он.

Депутат полагает, что артист своей деятельностью наносит вред стране, поэтому он должен быть наказан.

Если Максим Галкин действительно вернется в Россию вместе с Пугачевой и детьми осенью, то неизвестно, разрешат ли ему вести передачу на Первом. Сейчас место на "Сегодня вечером" временно занял Николай Цискаридзе, который является хорошим другом юмориста. При этом рейтинги с артистом балета ниже тех, что были, когда шоу вел Галкин. Есть вероятность, что место за знаменитостью на популярной программе могли сохранить.