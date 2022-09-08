Пугачеву обезобразили хирурги во время подтяжки лица

Пугачеву обезобразили хирурги во время подтяжки лица
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Медики рекомендуют Примадонне наведаться к косметологу

Алла Борисовна вовсе не скучает в России, куда совсем не так давно вернулась после шестимесячного отсутствия. Не так давно певица сходила в гости к давней подруге Марине Юдашкиной. Те мило побеседовали, выпили чаю и даже запостили одно фото в Сети.

Тут медиа и выяснили, что у Примадонны, оказывается, за долгое отсутствие дома появились серьезные проблемы с лицом. Пластический хирург указал, что у Аллы ассиметрия скул – значит, звезда недостает коллагена. Проблему нужно решать корректированием филлерами или стимуляторами коллагена.

Та же история с губами: один из уголков рта опущен вниз. Вероятно, полагает эксперт, одна из процедур по подтяжке лица закончилась неудачно: задели лицевой нерв.

Вдовин считает, что Алла Борисовна должна срочно обратить внимание на свое лицо и отправиться к косметологу – иначе проблема усугубится.

В окружении исполнительницы же рассказывали, что та покинула страну из-за перебоев с поставками медикаментов – потому и решила лечиться за рубежом.

Дома Алла успела повздорить с режиссером Никитой Михалковым и телеведущим Владимиром Соловьевым – последний вышел в эфир с красующимся на лице фингалом, а на просьбу прокомментировать ситуацию травму обматерил журналистов.

Источник: Prozvezd • Требует проверки
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