Не Примадонна ли разукрасила так журналиста, гадают зрители

Известный российский журналист, телеведущий Владимир Соловьев выступил в эфире своей программмы в неприглядном виде – неизвестно, по каким кустам ползал публицист, однако лицо у него выглядело так, будто он буквально перед эфиром успел с кем-то подраться.

Сам Соловьев никак не комментировал изменения на своем лице и бодро вел программу. На опубликованном ролике один фингал украшает левую скулу, переносица со лбом в царапинах.

Недавно, кстати, Соловьев негативно высказался в адрес Аллы Пугачевой, которая покинула Россию с началом специальной военной операции на Украине.

Не так давно вернувшаяся домой в Москву исполнительница заявила, что спит и видит, как бы "дать в морду одному человеку" – а позднее сообщила, что такому человеку можно "лопнуть от злости и хамства".

После возвращения в Россию Алла Борисовна успела разругаться даже с режиссером Никитой Михалковым – успела перейти на личности.