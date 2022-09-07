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Известный российский журналист, телеведущий Владимир Соловьев выступил в эфире своей программмы в неприглядном виде – неизвестно, по каким кустам ползал публицист, однако лицо у него выглядело так, будто он буквально перед эфиром успел с кем-то подраться.
Сам Соловьев никак не комментировал изменения на своем лице и бодро вел программу. На опубликованном ролике один фингал украшает левую скулу, переносица со лбом в царапинах.
Недавно, кстати, Соловьев негативно высказался в адрес Аллы Пугачевой, которая покинула Россию с началом специальной военной операции на Украине.
Не так давно вернувшаяся домой в Москву исполнительница заявила, что спит и видит, как бы "дать в морду одному человеку" – а позднее сообщила, что такому человеку можно "лопнуть от злости и хамства".
После возвращения в Россию Алла Борисовна успела разругаться даже с режиссером Никитой Михалковым – успела перейти на личности.
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