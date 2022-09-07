После угроз Пугачевой побитый Соловьев вышел к зрителям с фингалом на лице - видео

После угроз Пугачевой побитый Соловьев вышел к зрителям с фингалом на лице - видео
Владимир Соловьев. Фото: Evgeny Philippov/www.globallookpress.com
Не Примадонна ли разукрасила так журналиста, гадают зрители

Известный российский журналист, телеведущий Владимир Соловьев выступил в эфире своей программмы в неприглядном виде – неизвестно, по каким кустам ползал публицист, однако лицо у него выглядело так, будто он буквально перед эфиром успел с кем-то подраться.

Сам Соловьев никак не комментировал изменения на своем лице и бодро вел программу. На опубликованном ролике один фингал украшает левую скулу, переносица со лбом в царапинах.

Недавно, кстати, Соловьев негативно высказался в адрес Аллы Пугачевой, которая покинула Россию с началом специальной военной операции на Украине.

Не так давно вернувшаяся домой в Москву исполнительница заявила, что спит и видит, как бы "дать в морду одному человеку" – а позднее сообщила, что такому человеку можно "лопнуть от злости и хамства".

После возвращения в Россию Алла Борисовна успела разругаться даже с режиссером Никитой Михалковым – успела перейти на личности.

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Страны Балтии сговорились против россиян

Русофобы продолжают гнуть свою линию

"Колонизаторы": Кремль жестко высказался в адрес Запада

Европейцы и американцы подрывают мировую безопасность

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей