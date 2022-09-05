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Российский киномэтр Никита Михалков ответил на едкие высказывания Аллы Пугачевой, которая не так давно вернулась с детьми в страну после шестимесячного отсутствия. Певица вспомнила давнюю драму Михалкова – "Рабу любви", снятую еще в 1970-е годы.
На своей странице в соцсетях Пугачева заявила, что речь идет о прекрасной картине, снятой прекрасным режиссером. А вот насколько прекрасен сам человек, вопрос открытый.
Ответ не заставил себя долго ждать. Киномэтр обратился за помощью к классикам русской литературы и процитировал высказывание Льва Толстого, который призвал людей бояться "ложного знания" больше, чем самого незнания.
"От него все зло мира", – пишет кинорежиссер
К слову, Пугачева теперь конфликтует не только с режисеером – после возвращения домой она обещала "набить морду" кому надо – обидчиком, как выяснили СМИ, оказался журналист Владимир Соловьев.
А недавно певица опубликовала пост, где выразила скорбь по умершему на днях Михаилу Горбачеву.
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