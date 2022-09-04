Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Алла Пугачева прервала молчание по поводу происходящего в России. Артистка обратилась в соцсетях к народу с призывом после смерти Михаила Горбачева.
Певица написала, что политик отвергал любое насилие как форму удержания собственной власти. Его смерть вызвала у нее массу эмоций, которые она оказалась не в силах сдержать.
"Давно я так не рыдала. Ушла ЭПОХА, в которой мы обрели свободу, перестали быть "Империей Зла" для всего Мира и исчез страх за будущее своих детей", - написала она.
При этом артистка отметила, что ушедший политик имел грехи - впрочем как и все. Но самое, по ее мнению, главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества.
"Куда-то пропало человеколюбие и благородство. Пропало умение идти на компромисс в интересах народа, который мечтает жить без тревоги за будущее своих детей", - указала она.
Пугачева обратилась к россиянам, призвав вместе поискать все эти качества. Она выразила надежду, что пока для этого еще не поздно.
За час публикация собрала более 15 тысяч лайков и 1,3 тыс комментариев. Большинство было восхищено высказыванием знаменитости о происходяще
Новость дополняется
Разработки американцев угрожают мировой безопасности
Бывший генсек скончался на 92-м году жизни