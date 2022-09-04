"Давно я так не рыдала": Пугачева обратилась к россиянам с призывом

"Давно я так не рыдала": Пугачева обратилась к россиянам с призывом
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица высказалась на политическую тему

Алла Пугачева прервала молчание по поводу происходящего в России. Артистка обратилась в соцсетях к народу с призывом после смерти Михаила Горбачева. 

Певица написала, что политик отвергал любое насилие как форму удержания собственной власти. Его смерть вызвала у нее массу эмоций, которые она оказалась не в силах сдержать.

"Давно я так не рыдала. Ушла ЭПОХА, в которой мы обрели свободу, перестали быть "Империей Зла" для всего Мира и исчез страх за будущее своих детей", - написала она. 

При этом артистка отметила, что ушедший политик имел грехи - впрочем как и все. Но самое, по ее мнению, главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества. 

"Куда-то пропало человеколюбие и благородство. Пропало умение идти на компромисс в интересах народа, который мечтает жить без тревоги за будущее своих детей", - указала она. 

Пугачева обратилась к россиянам, призвав вместе поискать все эти качества. Она выразила надежду, что пока для этого еще не поздно. 

За час публикация собрала более 15 тысяч лайков и 1,3 тыс комментариев. Большинство было восхищено высказыванием знаменитости о происходяще

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