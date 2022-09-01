Телеведущий требовал у певицы определиться с гражданской позицией

Недавно произошло знаковое событие в сфере шоу-бизнеса. После спешного бегства в Израиль на Родину вернулась примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. Не прошло и пары недель, как звезда угодила в скандал. Певица устроила разборки с известным телеведущим Владимиром Соловьем.



Сообщается, что артистка оскандалилась прямо на школьной линейке в элитной гимназии. На знаменитость тут же напали журналисты, на вопрос о ближайших планах Пугачева ответила, что хочет "морду набить одному человеку".

После этого в социальных сетях актриса пояснила, что речь идет о Владимире Соловьеве, который нередко полоскал имя Аллы на фоне скандальных антироссийских высказываний ее супруга Максима Галкина.

Разумеется, телеведущий молчать не стал. Владимир считает, что Алла Борисовна вернулась на Родину, так как остро нуждается в пополнении семейного бюджета.

"Вернулась некто Пугачева. Кто вообще решил, что если человек был когда-то великим, то его величие подтверждается молчанием в самые важные моменты в истории?" – возмущается Владимир на своем интернет-канале.

Соловьев подчеркнул, что народ никогда не простит предательство со стороны Галкина, да и любовь к Пугачевой у многих сошла на нет.